Отриману допомогу можна буде витратити до березня 2025 року на певні потреби.

В Україні стартує програма "Зимова єПідтримка", в рамках якої отримають додаткову виплату в розмірі 1000 гривень.

Як пояснили у компанії, гроші можна буде отримати через відділення "Укрпошти" з грудня 2024 року по лютий 2025 року, включаючи прифронтові території.

Згідно з повідомленням компанії, виплати здійснюватимуться на початку кожного місяця разом з пенсіями та соціальними виплатами.

Загалом, підтримку отримають близько 2 мільйонів пенсіонерів та осіб з інвалідністю I та II груп. Гроші можна буде отримати як через листонош, так і через стаціонарні або пересувні поштові відділення.

Міністерство соціальної політики України сформує список осіб, які мають право на отримання допомоги. Оскільки цей виплатний механізм не передбачає подачу заявок через додаток "Дія", деталі щодо подачі заявок буде оголошено пізніше.

Отриману допомогу можна буде витратити до березня 2025 року на такі потреби:

Оплату комунальних послуг та мобільного зв'язку.

Придбання харчових продуктів, ліків, побутової хімії та інших товарів вітчизняного виробництва через "Укрпошту".

Підписку на періодичні видання (газети, журнали) та поштову продукцію.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що завдяки широкій мережі відділень поштової служби, допомога зможе дійти до найвіддаленіших сіл та прифронтових територій, де складно скористатися цифровими послугами або знайти банківські установи. Це допоможе тим, хто найбільше потребує підтримки, а також дозволить оплачувати комунальні послуги, купувати ліки та продукти, а також отримувати інші товари українського виробництва.

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