По сообщению ТЦК, мужчина вел себя агрессивно из-за "эмоциональной реакции на действия Национальной полиции".

В Кривом Роге мужчина проник на территорию ТЦК и СП, угрожая военнослужащим ножом.

Об этом сообщили на официальной странице Днепропетровского областного ТЦК и СП в Facebook.

Инцидент произошел после того, как его сын был задержан полицейскими и доставлен в центр комплектования.

По сообщению ТЦК, мужчина вел себя агрессивно из-за "эмоциональной реакции на действия Национальной полиции", которые задержали его сына за нарушение законодательства о мобилизации.

«В военное время этот гражданский гражданин проник на режимный объект с ножом, угрожал военнослужащим ВСУ, препятствовал мобилизационным мерам и создал угрозу общественному порядку. Благодаря действиям военнослужащих РТЦК и СП, он был задержан», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по действиям мужчины.

Также Politeka писала о том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, который 17 ноября попытался совершить теракт в центре Киева.

По информации СБУ, этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего мужчину из Киевщины, который уже имел шесть судимостей за разбой, кражи и бегство из тюрьмы.

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