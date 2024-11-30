Украинцам назвали города с критической ситуацией в сфере ЖКХ, известно, где хуже всего с отоплением и водой.

Некоторые города Украины на грани коммунального кризиса из - за неготовности к отопительному сезону и последствий обстрелов.

Об этом заявил эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, сообщив, что крайне сложная ситуация в Сумах, где городской водоканал полностью отключен от электроснабжения из-за задолженности.

"Это областной центр, который ежедневно подвергается обстрелам, где нет света, нет воды, нет тепла. Город с населением 200 тысяч человек оказался в чрезвычайно затруднительном положении", — сообщил эксперт.

В Сумах критическая ситуация с резервными источниками питания, но не лучше в Кривом Роге.

В Светловодске Кировоградской области, по словам эксперта, проблемы с отоплением являются хронической проблемой.

Серьезные проблемы водоснабжения возникли в Томаковке Днепропетровской области.

Попенко добавил, что проблемы с горячим водоснабжением есть в крупных городах Украины.

Эксперт в сфере ЖКХ сообщил, что в Кривом Роге горячей воды нет уже пятнадцать лет, а Запорожье два года назад полностью отказалось от данной услуги.

Источник: hvylya.

Напомним, из-за сложных погодных условий и последствий ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки.

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