Через складні погодні умови та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу.

Через складні погодні умови та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко. пояснив, чому графіки відключення світла змінюються кілька разів на добу.

Через складні погодні умови та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. З огляду на це енергетики не здатні надати точні прогнози хоча б на один день наперед.

Генеральний директор компанії Yasno порадив користувачам орієнтуватися на ймовірний графік відключень на тиждень та налаштувати сповіщення через Telegram-ботів для отримання актуальної інформації.

"Ситуація не дозволяє робити прогноз хоча б на день наперед. Ми живемо у складний час. Енергетики працюють 24/7, щоб покращити стан системи та підвищити її стійкість", — зазначив він.

Він пояснив, що графіки відключень залежатимуть від багатьох факторів, зокрема погодних умов, великих ремонтних робіт та атак на енергетичну інфраструктуру з боку Росії. Тому важливо стежити за актуальними даними, оскільки зміни можуть відбутися в будь-який момент.

"Фактичний графік не суперечить ймовірному, а отже, в останньому зазначені часові проміжки, коли світло має бути гарантовано. Так, цих слотів менше, ніж хотілося б, і вони діють лише за умови відсутності екстрених відключень. Останні можливі у разі обстрілів чи серйозних змін у роботі енергосистеми", — пояснив Коваленко.

Графіки відключень доступні на сайтах Yasno та ДТЕК, а також через чат-боти та мобільні додатки. Вони позначені різними кольорами: сірим — для годин відключень, білим — для годин зі світлом.

Наразі, за словами члена комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергія Нагорняка, стабільність енергосистеми значною мірою залежить від погодних умов, низького рівня споживання та безпекової ситуації. Однак завдяки цілодобовій роботі енергетиків, кількість планових відключень зменшилась, що дає надію на покращення ситуації в майбутньому.

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