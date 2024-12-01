Мужчина утверждал, что совершил преступление из-за навязчивых мыслей, которые не дают ему покоя.

Ярмолинецкий районный суд в Хмельницкой области признал виновным 36-летнего военнослужащего пограничного отряда виновным в убийстве офицера.

Об этом свидетельствует приговор Хмельницкого апелляционного суда.

Мужчина утверждал, что совершил преступление из-за навязчивых мыслей, которые не дают ему покоя.

Обстоятельства преступления

Расследование установило, что младший сержант, находясь в наряде с оружием, встретил офицера, с которым продолжался конфликт. Затем они вместе пошли в сторону столовой, где сержант произвел выстрел из автомата АК-74, в результате чего офицер погиб на месте.

На суде обвиняемый сообщил, что ранее командир физически издевался над ним и еще одним военнослужащим. Поэтому, по его словам, у него возникли навязчивые мысли, а преступление он совершил в состоянии сильного эмоционального потрясения.

Экспертиза и свидетельские показания

Однако судебно-психиатрическая экспертиза опровергла заявление обвиняемого, не обнаружив в нем признаков тяжелых психических расстройств. Свидетели также показали, что в день трагедии подсудимый был спокоен и не продемонстрировал признаков агрессии или нестабильности.

Приговор суда

Суд, учитывая тяжесть преступления, свидетельство родственников погибшего, настаивавших на максимальном наказании, а также ряд смягчающих данных — показ предварительных судимостей, положительную характеристику и семейное положение обвиняемого — назначил ему 12 лет лишения свободы.

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