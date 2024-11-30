В Украине существует возможность получать две пенсии одновременно, однако следует понимать, что выплаты могут получать лишь некоторые категории граждан.

Для того чтобы получать две пенсии одновременно, необходимо заключить МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии).

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Да, в Украине лица с инвалидностью могут получать две пенсии одновременно, но это касается не всех - также право на двойные выплаты имеют потерявшие кормильца. Что касается социальной помощи по инвалидности, то она предоставляется по следующим нормам:

  • Лица с инвалидностью с детства I группы получают 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас это 2093 грн).
  • Лица с инвалидностью с детства ІІ группы - 80% прожиточного минимума (1 674,40 грн).
  • Лица с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума (1 255,80 грн).
  • Дети с инвалидностью до 18 лет получают 70% прожиточного минимума (1465,10 грн).

Таким образом, лица с инвалидностью могут рассчитывать на определенные выплаты в зависимости от группы инвалидности и наличия других социальных факторов, таких как потеря кормильца.

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Напомним, минимальная пенсия для лиц без страхового стажа составляет 2361 гривну. Правительство отмечает, что реформирование системы прожиточного минимума необходимо, однако в проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено сохранение этого показателя без изменений до 2028 года.

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