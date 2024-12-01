Как выяснилось, их мать бросила малышей и даже не сообщила, куда едет и собирается ли.

В Любашевской общине в Одесской области в холодном доме обнаружили шестерых детей, которые целый день были без присмотра взрослых.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции Одесской области 28 ноября.

Как выяснилось, их мать бросила малышей и даже не сообщила, куда едет и собирается ли.

Без тепла и еды

Детские крики услышали соседи. Не найдя хозяйку, они обратились в ее семью, проживающую в другом населенном пункте. Но, в свою очередь, вызвала полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, они нашли в холодном доме четырех девочек и двух мальчиков от одного до десяти лет. Дети, пытаясь согреться, лежали все вместе на одной кровати и были очень голодны. Полицейские накормили малышей и доставили в больницу, где их разместили в детском отделении.

Родственники не захотели забрать детей

Как выяснили правоохранители, мать уехала вместе со знакомым в неизвестном направлении еще утром и не вернулась. Бабушка детей, которой принадлежит дом, забрать их отказалась, как и их тетя.

Полицейские разыскали отца четырех из шести детей, бывшего мужа женщины. Он согласился взять всех шестерых детей, пока социальные службы решают их дальнейшую судьбу.

«Вопрос о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей будет решаться после того, как мы ее найдем», — отметил начальник отдела полиции №1 Подольского районного управления полиции Олег Сытник.

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