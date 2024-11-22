Уродженця Біляївського району Одеської області, строковика Державної прикордонної служби України, засуджено за симуляцію психічного розладу, ухилення від військових обов'язків та застосування насильства до командира.

Про це йдеться в матеріалах з Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Деталі справи

У червні 2022 року військовослужбовець намагався уникнути виконання обов’язків, заявляючи про «голоси в голові». Однак обстеження в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я не підтвердило жодної психічної проблеми.

Надалі обвинувачений продовжив ухилятися від служби, ігноруючи накази старших офіцерів. У серпні 2022 року, перебуваючи в кабінеті начальника підрозділу, він напав на старшого сержанта, вдаривши його кулаком на очах у колег.

Крім того, у вересні 2022 року він агресивно приводився з новоприбулими мобілізованими. Одного з них він двічі вдарив по обличчю через розмову по телефону, супроводжуючи це словесними образами.

суд

Покарання

Прокуратура винесла обвинувачення за положеннями Кримінального кодексу України:

ухилення від військової служби (ст. 409);

насильство щодо начальника (ст. 406);

інші порушення військової дисципліни.

суд

Суд врахував намір обвинуваченого продовжити службу на захист держави та його статус строковика під час скоєння злочинів, що стало підставою для пом'якшення вироку.

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