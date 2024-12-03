Когда была вручена вторая повестка, он тоже ее проигнорировал.

В Киевской области суд вынес приговор мужчине, который избежал мобилизации, игнорируя повестки.

После прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) он был признан годным к службе, однако полученные повестки он игнорировал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам суда, мужчина прошел ВЛК и получил повестку для прибытия в территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако, опасаясь, он решил не появляться. Когда была вручена вторая повестка, он тоже ее проигнорировал.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся и объяснил, что не прибыл по вызову из-за страха.

Решение суда

Суд установил, что у мужчины не было никаких важных причин для игнорирования сообщения, а также у него не было отсрочки от призыва. В результате его признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к трем годам лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что на Волыни работник критического предприятия смог упразднить свой призыв на военную службу после того, как был мобилизован, несмотря на наличие бронирования.

Волынский окружной административный суд принял решение в пользу истца, признав действия районного ТЦК противоправными.

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