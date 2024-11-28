На Волині працівник критичного підприємства зміг скасувати свій призов на військову службу після того, як був мобілізований, незважаючи на наявність бронювання.

Як пише Захід.нет, Волинський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь позивача, визнавши дії районного ТЦК протиправними.

Чоловік, який працював водієм на підприємстві, яке має стратегічне значення для економіки країни, звернувся до суду з позовом після того, як у серпні 2024 року його мобілізували, незважаючи на бронювання, яке діяло до липня 2025 року. Позивач нагадав, що його підприємство неодноразово підтверджувало його бронювання, але ТЦК все одно здійснив мобілізацію.

За словами представника ТЦК, під час перевірки вони не знайшли клопотання роботодавця щодо бронювання працівника, тому він був підданий мобілізації. Однак суддя Назар Стецик, який розглядав справу, звернув увагу, що у військово-обліковому документі позивача вже була відмітка про відстрочку від призову. Тому, за рішенням суду, його мобілізація була визнана незаконною.

Суд задовольнив позов та скасував наказ про мобілізацію чоловіка, зобов'язавши військову частину звільнити його зі служби. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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