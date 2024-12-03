Открыв дверь, он вошел внутрь, однако ничего ценного там не нашлось

В Одесской области суд рассмотрел дело военнослужащего, задержанного за проникновение на территорию чужого домохозяйства.

Об этом стало известно из приговора Кодымского районного суда.

Мужчина, являющийся курсантом одной из воинских частей, не отрицал своей вины. Теперь ему нужно уплатить штраф.

Детали инцидента

По материалам дела, мобилизованный военный обратил внимание на хозяйственное помещение, находившееся неподалеку от воинской части. Открыв дверь, он вошел внутрь, однако ничего ценного там не нашлось. Тогда мужчина решил проверить еще жилой дом, но и оттуда не забрал никаких вещей.

Судя по всему, следствие признало его действия такими, что были совершены "по полезным мотивам".

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,7 тысячи гривен.

Также Politeka писала о том, что на Волыни работник критического предприятия смог упразднить свой призыв на военную службу после того, как был мобилизован, несмотря на наличие бронирования.

Мужчина, работавший водителем на предприятии, имеющем стратегическое значение для экономики страны, обратился в суд с иском после того, как в августе 2024 года его мобилизовали, несмотря на действовавшее до июля 2025 года бронирование. Истец напомнил, что его предприятие неоднократно подтверждало его бронирование, но ТЦК все равно совершил мобилизацию.

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