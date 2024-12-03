Также он передал врагу данные о численности и вооружении украинских военных, направлявшихся в направлении фронта.

Бывшего преподавателя одного из университетов Николаева уличили в корректировке ракетных и дроновых ударов по городу.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным спецслужб, его действия могли стоить жизни богатым. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Камера на чердаке для сбора данных

Как сообщили в Службе безопасности Украины 29 ноября, подозреваемый установил скрытую камеру на чердаке многоэтажки, где проживал. Благодаря этому он собирал информацию о расположении боевых позиций зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп сил обороны. Также он передал врагу данные о численности и вооружении украинских военных, направлявшихся в направлении фронта.

Связь с ФСБ через Telegram

По версии следствия подозреваемый привлек внимание российских спецслужб своими антиукраинскими комментариями в Telegram-каналах. После этого его завербовала ФСБ, а связным между ним и российской разведкой стал житель временно оккупированной части Донбасса.

Возможное наказание

СБУ задокументировала действия подозреваемого и задержала его по месту жительства. В то же время были приняты меры по защите боевых позиций украинских военных. Мужчине объявили подозрение в государственной измене. Если суд докажет его вину, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный находится под стражей.

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