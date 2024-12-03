Только в июле 2022 года он передал оккупантам более 120 тысяч литров дизельного горючего.

В Харьковской области осудили бывшего бригадира железной дороги, который во время оккупации Купянска кооперировал с российскими военными, передавая им топливо.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Правоохранители выяснили, что в конце июня 2022 года, во время оккупации Купянска, мужчина согласился работать на захваченном предприятии, где до войны занимал должность бригадира. Во время оккупации он стал "начальником базы горючего" на государственном предприятии "Купьянская железная дорога", где позже передал российским военным топливо, хранившееся на территории депо.

Благодаря близкому расположению предприятия к линии фронта топливо можно было быстро передать войскам РФ для укрепления их позиций. Только в июле 2022 года он передал оккупантам более 120 тысяч литров дизельного горючего.

В ходе судебного процесса мужчина не признал свою вину, утверждая, что работал под давлением угрозы. Однако данные доказательства и подтверждения подтвердили его добровольное сотрудничество с врагом. Защита подала апелляцию на приговор, но суд оставил ее без изменений. В соответствии с решением суда, сотруднику назначено 10 лет заключения и 12 лет лишения права занимать должности на государственных предприятиях, а также конфискацию имущества.

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