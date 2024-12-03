Кроме того, право на минимальную помощь имеют лица, уволенные по определенным положениям Трудового кодекса.

В Украине с 1 октября 2024 г. был увеличен размер пособия по безработице, и граждане начали получать новые выплаты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19 сентября 2024 № 74.

Изменения в размере помощи

Для некоторых категорий лиц помощь выросла с 2 500 до 3 600 гривен.

Повышение выплаты касается:

лиц, не имевших 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного и получивших до повышения 1 500 гривен;

лиц, которые имели не менее 7 месяцев страхового стажа перед увольнением и получали до этого 2500 гривен;

внутренне перемещенных лиц без документов о страховом стаже, ранее получавших 2 500 гривен.

Напоминаем! Минимальная помощь по безработице для молодежи до 35 лет без страхового стажа остается на уровне 1500 гривен.

Кроме того, право на минимальную помощь имеют лица, уволенные по определенным положениям трудового кодекса, такими как:

систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин;

прогул;

воровство на рабочем месте.

Помощь по безработице можно получать не более 90 дней, а лицам предпенсионного возраста - до 360 календарных дней.

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