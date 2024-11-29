В Україні можна отримати пенсію за іншу людину, оформивши відповідну довіреність.

В Україні є можливість отримання пенсії іншою особою, якщо пенсіонер не може особисто отримувати виплати через стан здоров'я або інші причини.

Як повідомили у ПФУ, для цього потрібно оформити довіреність на отримання пенсії.

Пенсіонер (довіритель) самостійно обирає представника, який отримуватиме його пенсію, та надає йому відповідні повноваження.

Основні вимоги до представника:

він повинен бути повнолітнім;

бути повністю дієздатним.

Пенсіонер має право видати кілька довіреностей різним особам для отримання пенсії.

Згідно зі статтею 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія може виплачуватися за довіреністю протягом усього строку її дії. Однак важливо пам'ятати, що після 12 місяців отримання пенсії за довіреністю, пенсіонер повинен особисто звернутися до органів Пенсійного фонду з заявою про продовження виплат за довіреністю. У разі відсутності такої заяви виплати припиняються.

Довіреність на отримання пенсії в 2024 році повинна містити такі відомості:

дані довірителя та представника (ПІБ, адреса);

чіткий перелік повноважень представника (які саме юридичні дії він може вчиняти від імені довірителя);

термін дії довіреності;

спосіб отримання пенсії;

місце та дата підписання;

підпис довірителя.

Довіреність буде недійсною, якщо вона не містить дати підписання та підпису довірителя.

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