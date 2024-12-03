К этим показателям привязаны зарплаты бюджетников и другие социальные выплаты.

С 1 декабря, когда вступит в силу закон о повышении налогов, украинцы ощутят уменьшение реальных доходов и это связано с повышением военного сбора до 5%.

Об этом рассказала народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Киев24".

Она отметила, что все легальные доходы, включая заработную плату и проценты по депозитам, будут облагаться налогом по новой ставке военного сбора – 5%, вместо 1,5%, как было ранее. Она заметила, что чистый доход "на руки" снизится.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, минимальная зарплата останется на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен. При этом повышение заработной платы не ожидается для педагогов и медиков. В следующем году вырастут зарплаты прокуроров и судей.

Также в 2025 году минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются неизменными. К этим показателям привязаны зарплаты бюджетников и другие социальные выплаты.

Также Politeka писала о том, что средний размер заработной платы, используемый для расчета пенсии, увеличился - более чем на тысячу гривен больше по сравнению с августом и на 3 тысячи больше, чем в начале года.

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