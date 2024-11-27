Цей показник при розрахунку пенсії вперше у 2024 році перевищив значну позначку.

Середній розмір заробітної плати, що використовується для розрахунку пенсії, збільшився - на понад тисячу гривень більше порівняно з серпнем і на 3 тисячі більше, ніж на початку року.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

В ПФУ затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за третій квартал 2024 року:

Липень — 17 347 грн (зменшення на 1 459 грн порівняно з червнем);

Серпень — 17 001 грн (зменшення на 346 грн);

Вересень — 18 021 грн (збільшення на 1 020 грн).

Цей показник вперше у 2024 році перевищив позначку 18 тисяч гривень. З початку року середня зарплата для обчислення пенсії мала такі значення:

Січень — 14 974 грн;

Лютий — 15 267 грн (збільшення на 293 грн);

Березень — 15 433 грн (збільшення на 116 грн);

Квітень — 16 847 грн (збільшення на 1 414 грн);

Травень — 17 178 грн (збільшення на 331 грн);

Червень — 18 806 грн (збільшення на 1 628 грн).

Розмір середньої зарплати для розрахунку пенсії визначається на основі кількох чинників, включаючи дані про заробітну плату, з якої сплачено єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих в організаціях різних форм власності та видів діяльності.

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