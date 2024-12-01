Также на сайте можно просмотреть: тип назначенной пенсии; общую сумму пенсии и другую информацию

Проверить, начислена ли пенсия , можно в любом отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ), но гораздо удобнее это сделать через Интернет.

Информацию о своей пенсии пенсионеры могут посмотреть на официальном сайте ПФУ, информирует Politeka со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Чтобы знать о начисленной пенсии, нужно:

Авторизоваться на портале ПФУ;

В левом боковом меню выберите раздел «Моя пенсия».

В этом разделе будет предоставлена ​​вся необходимая информация. Также на сайте можно просмотреть: тип назначенной пенсии; общую сумму пенсии; составляющие пенсионные выплаты; период, на который назначена пенсия

Также Politeka писала о том, что средний размер заработной платы, используемый для расчета пенсии, увеличился - более чем на тысячу гривен больше по сравнению с августом и на 3 тысячи больше, чем в начале года.

В ПФУ утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за третий квартал 2024 года:

Июль - 17 347 грн (уменьшение на 1 459 грн по сравнению с июнем);

Август - 17 001 грн (уменьшение на 346 грн);

Сентябрь – 18 021 грн (увеличение на 1 020 грн).

Размер средней зарплаты для расчета пенсии определяется на основе нескольких факторов, включая данные о заработной плате, с которой уплачен единый взнос, и среднесписочную численность штатных работников, занятых в организациях различных форм собственности и видов деятельности.