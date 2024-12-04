Также на пенсию могут претендовать мужчины 50-55 лет и женщины 45-50 лет за наличие достаточного стажа и стажа в должности.

Пенсия за выслугу лет предоставляется лицу определенных профессий, где деятельность может привести к потере профессиональной трудоспособности.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины .

Кто может получить пенсию к пенсионному возрасту

Лица некоторых категорий могут претендовать на пенсию за выслугу лет до достижения пенсионного возраста. Это касается:

артистов, имеющих стаж от 20 до 35 лет;

работников авиации с выслугой лет от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин на 01.04.2015, с последующим повышением;

работников образования, здравоохранения и социального обеспечения минимум 25 годами стажа;

спортсменов со стажем не менее 25 лет, в том числе 6 лет в составе сборной команды.

Другие категории, которые могут получить пенсию

Также на пенсию могут претендовать мужчины 50-55 лет и женщины 45-50 лет за наличие достаточного стажа и стажа в должности. Это касается:

диспетчеров и инженерно-технического состава авиации;

бортпроводников;

работников железнодорожного транспорта и метрополитена;

геологов, лесоводов, механизаторов в портах;

членов плавсостава морского и речного флота.

Пенсия для военных

Военнослужащие могут оформить пенсию при увольнении, если они имеют не менее 25 лет выслуги или достигли 45 лет со стажем 25 лет, из которых 12,5 лет службы. Размер пенсии изменяется от 50 до 70% от денежного довольствия. Минимальная пенсия составляет 3854 гривны.

Размер пенсии

Размер пенсии зависит от стажа и заработной платы, по которой уплачивались страховые взносы. Пенсия назначается со дня обращения при увольнении с работы или должности, дающей право на такую ​​пенсию.

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