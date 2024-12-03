Борщ – традиционное для Украины блюдо, но каждый год приготовить его украинцам становится все дороже.

В конце ноября 2024 года стоимость основных овощей для борщового набора выросла в три раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка "Шувар".

Сегодня средние цены на овощи "борщового набора" на рынке выглядят так:

картофель – 21 грн/кг (в прошлом году – 9 грн/кг);

капуста белокочанная - 25 грн/кг (в прошлом году - 6,8 грн/кг);

морковь - 21,5 грн/кг (в прошлом году - 7 грн/кг);

свекла - 15 грн/кг (в прошлом году - 7,5 грн/кг);

лук репчатый - 15 грн/кг (в прошлом году - 10,5 грн/кг).

Как объясняет Попович, основной причиной удорожания овощей являются неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожайность, а также увеличение затрат на производство и логистику. Дефицит таких овощей, как капуста и лук, также вызвал необходимость увеличения импорта для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

По прогнозам экспертов, цены на овощи борщового набора могут и дальше расти, в среднем на 2-3%, из-за сезонного уменьшения предложения и повышения затрат на хранение урожая. Ожидается, что подобная тенденция сохранится до начала 2025 года.

Следовательно, приготовление традиционного борща в 2024 году становится значительно дороже, а, учитывая прогнозы, цены на овощи для его приготовления могут продолжить расти и в следующем году.

Источник: OBOZ.UA.

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