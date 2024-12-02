Для этого необходимо подать заявление, после чего выплата начинается с месяца, следующего после снятия с регистрации по месту жительства.

Для пенсионеров, планирующих выезд за пределы страны, Пенсионный фонд Украины ( ПФУ ) предлагает специальную возможность, о которой мало кто знает.

Детали объяснили в Пенсионном фонде Украины .

Как получить пенсию авансом при переезде за границу

Согласно статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане, осуществляющие переезд на постоянное проживание за границу, могут получить пенсию аванс сразу за шесть месяцев.

Для этого необходимо подать заявление, после чего выплата начинается с месяца, следующего после снятия с регистрации по месту жительства.

Как оформить выплату

Для получения пенсии заранее необходимо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства. Пенсионер должен иметь при себе:

заявление, составленное по установленному образцу;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине;

документ, подтверждающий выезд за границу:

загранпаспорт с отметкой о постоянном проживании за пределами Украины;

или паспорт иностранца или другой документ, подтверждающий статус лица без гражданства.

Порядок получения средств

Пенсия выплачивается путём перевода средств на банковский счет пенсионера в одном из уполномоченных банков. Тем, кто планирует переезд за границу, нужно заранее подготовить все необходимые документы во избежание возможных задержек.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.