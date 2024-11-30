Підвищення пенсій у 2025 році не призведе до значних змін для більшості українських пенсіонерів.

У березні 2025 року в Україні планується провести масову індексацію пенсій - однак, за прогнозами експертів, це не суттєво покращить фінансовий стан більшості пенсіонерів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив намір провести індексацію на засіданні Кабінету Міністрів 27 листопада.

"У березні-2025 плануємо провести індексацію пенсій. Це наше зобов'язання та одна з ключових соціальних умов", – сказав він.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк у телемарафоні розповів, що підвищення пенсій на 10-12% не призведе до значних змін для більшості українських пенсіонерів. Наприклад, якщо пенсія становить 3000 гривень, після індексації вона зросте лише на 300-360 гривень.

За його словами, мінімальна пенсія залишиться на рівні 2300 гривень, що стосуватиметься близько 5 мільйонів осіб. На 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в Україні складав 5851,86 гривні, але більшість пенсіонерів отримують значно менше:

до 3000 грн – 25,79%;

від 3001 до 4000 грн – 17,35%;

від 4001 до 5000 грн – 18,59%;

від 5001 до 10000 грн – 25,57%;

понад 10000 грн – 12,7%.

Залишається також проблемою рівень прожиткового мінімуму в Україні, який становить 2920 гривень. Мінімальна пенсія для осіб без страхового стажу складає 2361 гривню. Уряд зазначає, що реформування системи прожиткового мінімуму є необхідним, однак в проекті державного бюджету на 2025 рік передбачено збереження цього показника без змін до 2028 року.

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