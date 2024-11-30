У березні 2025 року в Україні планується провести масову індексацію пенсій - однак, за прогнозами експертів, це не суттєво покращить фінансовий стан більшості пенсіонерів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив намір провести індексацію на засіданні Кабінету Міністрів 27 листопада.
"У березні-2025 плануємо провести індексацію пенсій. Це наше зобов'язання та одна з ключових соціальних умов", – сказав він.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк у телемарафоні розповів, що підвищення пенсій на 10-12% не призведе до значних змін для більшості українських пенсіонерів. Наприклад, якщо пенсія становить 3000 гривень, після індексації вона зросте лише на 300-360 гривень.
За його словами, мінімальна пенсія залишиться на рівні 2300 гривень, що стосуватиметься близько 5 мільйонів осіб. На 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в Україні складав 5851,86 гривні, але більшість пенсіонерів отримують значно менше:
- до 3000 грн – 25,79%;
- від 3001 до 4000 грн – 17,35%;
- від 4001 до 5000 грн – 18,59%;
- від 5001 до 10000 грн – 25,57%;
- понад 10000 грн – 12,7%.
Залишається також проблемою рівень прожиткового мінімуму в Україні, який становить 2920 гривень. Мінімальна пенсія для осіб без страхового стажу складає 2361 гривню. Уряд зазначає, що реформування системи прожиткового мінімуму є необхідним, однак в проекті державного бюджету на 2025 рік передбачено збереження цього показника без змін до 2028 року.
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