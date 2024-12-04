В декабре часть украинских пенсионеров получат очередные доплаты к пенсиям.

Об этом пишет издание На пенсии.

Прибавку по возрасту получат те, кому в ноябре исполнилось 70, 75 или 80 лет, при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Как напоминает издание "На пенсии" , размер доплаты зависит от возраста:

после достижения 70 лет – 300 гривен ежемесячно;

после 75 лет – 456 гривен;

после 80 лет – 570 гривен.

Также дополнительные выплаты предусмотрены пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий, определенных Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий. Право на эти выплаты имеют те, чья пенсия не превысила 3250 гривен, и кто не получил финансовую помощь от международных организаций после 1 марта 2023 года. Оформление дополнительных выплат не требуется – они будут назначены автоматически на основе данных Пенсионного фонда Украины.

Системы анализа от OECD

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), объединяющая 37 стран, опубликовала отчет о состоянии пенсионной системы Украины. В 2019-2023 годах доля украинцев, находившихся на пенсии до 60 лет, уменьшилась с 25% до 11%. В то же время количество получающих пенсию после 60 лет увеличилось от 0,5% до 14%. Это явилось результатом повышения требований к трудовому стажу.

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