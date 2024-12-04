По его мнению, денежное требование от 1 января 2019 является безнадежной дебиторской задолженностью, и поэтому отключение электричества было неправомерным.

Не соглашаясь с таким отключением электроэнергии , киевлянин подал иск в суд и потребовал компенсацию в размере 300 гривен за каждый день без света.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно решению суда 29 апреля 2024 года ДТЭК отключил от электроснабжения квартиру истца из-за задолженности за электроснабжение, накопившуюся по состоянию на 1 января 2019 года. Мужчина не был предупрежден об отключении.

В судебном разбирательстве выяснилось, что, когда мужчина обратился в ДТЭК с просьбой возобновить электроснабжение, компания подтвердила наличие задолженности в размере 2 683 гривны. После погашения долга и оплаты стоимости работ по восстановлению электроснабжения квартира снова подключена к сети.

В суде гражданин заявил, что срок предъявления денежного требования от 1 января 2019 года, если таковая действительно существовала, стал невозможен после 1 января 2022 года из-за положения ст.ст. 257, 267 ГК РФ.

По его мнению, денежное требование от 1 января 2019 является безнадежной дебиторской задолженностью, и поэтому отключение электричества было неправомерным.

Из-за отключения электроснабжения мужчина был вынужден арендовать временное жилье. Он потребовал компенсацию в размере 300 гривен за каждый день без света, начиная с 29 апреля 2024 года.

Однако изучив все детали дела, суд отказал истцу в удовлетворении его требования. Суд указал, что действия ДТЭК, которые заключались в отключении электроэнергии, законны и соответствуют требованиям Порядка распределения электрической энергии.

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