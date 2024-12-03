Курс гривны продолжает снижаться, хотя и не такими темпами, как российский рубль – в среднем на 10 копеек ежедневно.

В НБУ спрогнозировали, сколько "зеленый" будет стоить в следующем году.

После достижения исторического минимума по отношению к доллару, на 29 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/$, тогда как 28 ноября он опускался до 41,60 грн/$.

Эксперты банковского сектора отмечают рост спроса на доллар. Это связано не только с календарными факторами, как, например, приближение Дня Благодарения в США, но и с психологическими факторами — рынок ощутил тенденцию к девальвации гривны, прогнозируемой в конце 2024 года.

Несмотря на это, в краткосрочной перспективе не ожидается резких колебаний курса. Однако Нацбанк Украины не исключает возможности дальнейшего обесценивания гривни, учитывая отрицательный торговый баланс и потребность в поддержке бюджета.

Об этом сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский. Он отметил, что для Нацбанка важно обеспечить стабильность валютного рынка, контролируя ожидания курса и инфляции. Это ключевое условие для постепенного снижения инфляции в следующем году.

"Любые значительные колебания курса НБУ пытаются не допускать и сглаживать их. Соответственно есть вероятность как укрепления, так и обесценивания курса, в зависимости от того, какой будет ситуация и экономике. Однако НБУ не намерен допускать полета курса в космос", — подчеркнул. Лепушинский.

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