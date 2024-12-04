После этого он получил поддельные документы по почте и подал их вместе с отчетом об увольнении коменданту.

В Ровенской области суд рассмотрел дело военнослужащего, который из-за фиктивного оформления инвалидности на свою мать пытался уволиться со службы .

Об этом говорится в приговоре Заречненского районного суда, передает Ровно Медиа.

Согласно приговору Заречненского районного суда, обвиняемый был мобилизован и служил техником-водителем в отделении связи пограничного отряда. В январе 2024 года он через платформу DarkNet договорился с неизвестным лицом получить за 7000 долларов США поддельные документы об инвалидности II группы для своей матери.

В начале февраля 2024 г. обвиняемый попросил свою девушку перечислить средства на криптовалютный счет. После этого он получил поддельные документы по почте и подал их вместе с отчетом об увольнении коменданту. Причиной увольнения, как отмечалось в рапорте, должно быть наличие у матери II группы инвалидности.

В суде военнослужащий полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние.

Суд признал его виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

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