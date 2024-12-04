Журналистам стало известно, кто использовал полученное от МСЭК заключение для того, чтобы раньше выйти на высокую прокурорскую пенсию.

Черкасская область является одной из первых в Украине по количеству прокуроров с инвалидностью среди таких специалистов руководители местных прокуратур и управлений.

Журналистам стало известно, кто использовал полученное от МСЭК заключение для того, чтобы раньше выйти на высокую прокурорскую пенсию.

Начальник управления представительства интересов государства в суде Черкасской прокуратуры Владимир Зубенко, в прошлом году получавший в среднем 112,7 тыс. грн зарплаты и 39,6 тыс. грн пенсии, является примером того, как прокуроры, имея статус лиц с инвалидностью, получают значительные пенсии. .

Хотя для прокуроров это не слишком большая пенсия, она значительно превышает размеры пенсий, получаемых большинством украинцев, поскольку максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами (23,6 тыс. грн). Прокуроры через суды могут обжаловать это ограничение и получать значительно большие выплаты.

Зубенко, в частности, еще в 2009 году оформил пенсию по инвалидности и сразу же перевел ее на прокурорскую пенсию (80% от зарплаты). Через несколько лет, в 2016-м, он подал иск в суд с требованием перечислить пенсию. К тому моменту у него было всего 17 лет стажа. Интересно, что для того чтобы получить высокие прокурорские пенсии, достаточно 10 лет стажа при наличии инвалидности. Без инвалидности нужно иметь уже 25 лет стажа.

Другой пример — Андрей Замотайло, руководитель Черкасской местной прокуратуры, в прошлом году задекларировавший ежемесячную пенсию в 20,9 тыс. грн. Замотайло начал работать в 2006 году, а уже в 2017-м, имея 10 лет стажа, перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую пенсию. Однако он до сих пор не оспорил ограничение пенсии через суд.

Это лишь два примера черкасских прокуроров, которые благодаря статусу инвалидности смогли получить значительные пенсии. Это довольно распространенная практика среди молодых прокуроров.

Источник: OBOZ.UA.

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