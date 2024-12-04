ПФУ объяснил, как докупить страховой стаж для обеспечения пенсии и уточнил, как это сделать через два типа добровольного участия.
Пенсионный фонд Украины разъяснил, как граждане могут пополнить свой страховой стаж для пенсии. Для этого существует два варианта добровольного участия.
1. Участие в системе общеобязательного государственного социального страхования (через ГНС)
Настоящий вариант предусматривает заключение договора с налоговой службой, чтобы самостоятельно уплачивать страховые взносы за выбранный период.
Кому подходит:
- Лицам, не работающим официально
- Гражданам, работающим за границей
- Иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине
Условия: Минимальный срок участия – 1 год (кроме единовременных платежей). Заявление следует подать в орган доходов и сборов по месту жительства.
2. Участие в солидарной системе пенсионного страхования (через вебпортал ПФУ).
Этот новый подход позволяет заключать договоры по уплате дополнительных пенсионных взносов через электронный портал Пенсионного фонда.
Особенности:
- Доступно для лиц от 16 лет, не являющихся пенсионерами
- Можно заключить договор для себя или в пользу другого лица
- Заключение договора через электронный портал ПФУ по типу стандартного договора
Преимущества: Участники могут самостоятельно выбирать размер и периодичность уплаты взносов.
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