ПФУ объяснил, как докупить страховой стаж для обеспечения пенсии и уточнил, как это сделать через два типа добровольного участия.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, как граждане могут пополнить свой страховой стаж для пенсии. Для этого существует два варианта добровольного участия.

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1. Участие в системе общеобязательного государственного социального страхования (через ГНС)
Настоящий вариант предусматривает заключение договора с налоговой службой, чтобы самостоятельно уплачивать страховые взносы за выбранный период.

Кому подходит:

  • Лицам, не работающим официально
  • Гражданам, работающим за границей
  • Иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине

Условия: Минимальный срок участия – 1 год (кроме единовременных платежей). Заявление следует подать в орган доходов и сборов по месту жительства.

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2. Участие в солидарной системе пенсионного страхования (через вебпортал ПФУ).

Этот новый подход позволяет заключать договоры по уплате дополнительных пенсионных взносов через электронный портал Пенсионного фонда.

Особенности:

  • Доступно для лиц от 16 лет, не являющихся пенсионерами
  • Можно заключить договор для себя или в пользу другого лица
  • Заключение договора через электронный портал ПФУ по типу стандартного договора

Преимущества: Участники могут самостоятельно выбирать размер и периодичность уплаты взносов.

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