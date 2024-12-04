Пенсионный фонд Украины разъяснил, как граждане могут пополнить свой страховой стаж для пенсии.

ПФУ объяснил, как докупить страховой стаж для обеспечения пенсии и уточнил, как это сделать через два типа добровольного участия.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, как граждане могут пополнить свой страховой стаж для пенсии. Для этого существует два варианта добровольного участия.

1. Участие в системе общеобязательного государственного социального страхования (через ГНС)

Настоящий вариант предусматривает заключение договора с налоговой службой, чтобы самостоятельно уплачивать страховые взносы за выбранный период.

Кому подходит:

Лицам, не работающим официально

Гражданам, работающим за границей

Иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине

Условия: Минимальный срок участия – 1 год (кроме единовременных платежей). Заявление следует подать в орган доходов и сборов по месту жительства.

2. Участие в солидарной системе пенсионного страхования (через вебпортал ПФУ).

Этот новый подход позволяет заключать договоры по уплате дополнительных пенсионных взносов через электронный портал Пенсионного фонда.

Особенности:

Доступно для лиц от 16 лет, не являющихся пенсионерами

Можно заключить договор для себя или в пользу другого лица

Заключение договора через электронный портал ПФУ по типу стандартного договора

Преимущества: Участники могут самостоятельно выбирать размер и периодичность уплаты взносов.

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