Для лиц младше 25 лет это будет значительно выгоднее по сравнению со стандартными условиями.

В Генштабе Вооруженных сил Украины не планируют уменьшать мобилизационный возраст, сейчас там работают над внедрением новых мотивационных контрактов для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

Как сообщил источник в Генштабе в комментарии для OBOZ.UA 30 ноября, по этим контрактам предусмотрена служба в боевых бригадах в течение одного года.

«После подписания контракта молодые люди проходят обучение и военную службу, а через год увольняются, получая право на отсрочку до 25 лет», – отметил источник.

Контракт включает также повышенный социальный пакет, который должен стать дополнительным стимулом. Для лиц до 25 лет он будет значительно выгоднее по сравнению со стандартными условиями.

Реализация инициативы требует изменений в законодательстве.

«Мы подготовили соответствующие предложения, и сейчас над ними работает Министерство обороны», – сообщил источник, выразив надежду на скорейшее введение изменений. В Министерстве обороны уже предварительно поддержали эти предложения.

Также Politeka писала о том, что Украина испытывает серьезные вызовы в организации своих Вооруженных сил во время войны.

Об этом в интервью NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он отметил, что ситуация в ВСУ часто выглядит так, что формируемые в условиях войны новые бригады отправляются на фронт не как полноценные единицы, а побатальонно, что значительно снижает их боеспособность.