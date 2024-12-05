Согласно украинскому законодательству, лица с 40-летним страховым стажем имеют право на пенсию по возрасту.

Многие украинцы интересуются, какую пенсию они получат, имея полный страховой стаж – однако на ее размер влияет не только стаж, но и ряд других факторов.

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Согласно украинскому законодательству, лица с 40-летним страховым стажем имеют право на пенсию по возрасту. Основными факторами, определяющими ее размер, являются продолжительность стажа и уровень заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Кроме того, на сумму пенсии могут отразиться дополнительные выплаты или надбавки. К примеру, лица, работавшие в условиях повышенного риска или вредности, могут претендовать на льготную пенсию или дополнительные выплаты.

Пенсия исчисляется по формуле, учитывающей коэффициент заработка и количество лет стажа. Следовательно, чем больше стаж и выше официальная зарплата, тем выше будет сумма пенсии.

Чтобы узнать, какую пенсию вы можете получить, воспользуйтесь пенсионным калькулятором. Для этого необходимо войти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины и выполнить несколько простых шагов:

В личном кабинете найти раздел "Пенсионный калькулятор", который автоматически подтягивает данные о ваших доходах и трудовом стаже.

Для расчета пенсии выбрать функцию "Алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста", что позволит получить ориентировочный прогноз будущих выплат.

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