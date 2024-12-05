Эксперт Юрий Гаврилечко указывает на "фантастическую разницу" в несколько десятков миллиардов долларов между объемами экспорта и импорта продуктов.

В следующем году в Украине ожидается существенное удорожание продуктов, связанное с историческим повышением налогов, которое вступило в силу 1 декабря 2024 года.

Об этом предупредил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире телеканала КИЕВ24.



Согласно прогнозам экспертов, в 2025 году импортные товары могут стать дешевле украинских. Как объясняет экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко, это напрямую связано с недавним повышением налогов, которое начало действовать с 1 декабря.

Гаврилечко также отметил, что государственный бюджет на следующий год предусматривает значительный дисбаланс между объемами экспорта и импорта, в частности, "фантастической разницей" в несколько десятков миллиардов долларов. В связи с этим возможен парадокс, когда импортируемые продукты питания будут стоить дешевле, чем отечественные.

Цены на продукты в Украине начали расти в конце октября после кратковременной стабильности и ожидается их дальнейшее повышение к праздникам. Основные категории, такие как мясо, яйца и масло, дорожают из-за внешних рыночных факторов и неблагоприятных погодных условий.

Эксперты считают, что после праздников цены могут стабилизироваться, но есть вероятность их дальнейшего роста весной 2025 из-за увеличения импорта овощей. Кроме того, цены на масло остаются повышенными из-за низкой урожайности подсолнечника в южных и восточных регионах Украины.

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