В Украине отключение электроэнергии будет продолжаться всю зиму, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления энергосистемы.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что ситуация в энергосистеме пока сложная, но контролируется. Многие объекты инфраструктуры повреждены, что затрудняет стабильную поставку электроэнергии. Однако ремонтные бригады активно работают над восстановлением, при этом особое внимание уделяется работе атомных электростанций, которые являются основным источником энергии.

Согласно прогнозам, если условия будут благоприятными, ситуация улучшится в ближайшие дни, и уже к середине недели отключения могут уменьшиться до двух очередей. Однако ввиду зимних погодных условий частые отключения электроэнергии будут оставаться реальностью.

Даже в оптимистических сценариях следует готовиться к некоторым неудобствам. При успешном восстановлении энергосетей возможны кратковременные отключения на 2-4 часа в сутки. В то же время, в случае ухудшения погодных условий или новых атак это время может увеличиться до 12-16 часов в день.

Харченко отметил, что вероятность масштабного блекаута остается низкой. Однако даже при лучшем развитии событий отключения электроэнергии будут происходить в течение всей зимы.

Энергетическая система Украины работает на грани своих возможностей, но постепенно восстанавливается. Эксперты прогнозируют, что для полного использования всех доступных мощностей понадобится около двух недель, а для перехода к более стабильному режиму работы от 3 до 4 недель.

Источник: OBOZ.UA.

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