Размер пенсии в Украине зависит от средней зарплаты в стране и личной зарплаты, из которой исчисляется пенсия.

Размер пенсии в Украине зависит от двух основных факторов: средней зарплаты по стране, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и личного уровня заработка человека.

Об этом сообщили в ПФУ.

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет формулу для расчета пенсии и объясняет, как учитывается заработная плата при ее исчислении.

Для того чтобы получить минимальную пенсию, которая составляет около 2 800 гривен, необходимо иметь официальную зарплату, не ниже минимальной, установленной на 2024 год. Если размер пенсии меньше этого уровня, государство выплачивает социальную помощь. Для тех, кто имел зарплату около 20 тысяч гривен, пенсия может составить около 7 тысяч гривен.

Формула для расчета пенсии выглядит следующим образом: Пенсия (П) = Заработная плата (ЗП) × Коэффициент страхового стажа (КСП)

Основные составляющие формулы:

Заработная плата (ЗП): Это не просто ваш месячный заработок, а специальный коэффициент, сравнивающий вашу зарплату со средней по стране.

Коэффициент страхового стажа (КСП): Отображает ваш стаж работы и его влияние на размер пенсии.

Как вычислить КСП:

Стаж в месяцах: Количество месяцев официальной работы, когда уплачивались взносы. К примеру, для 35 лет стажа это будет 420 месяцев.

Количество месяцев официальной работы, когда уплачивались взносы. К примеру, для 35 лет стажа это будет 420 месяцев. Оценка одного года стажа (Вс): В солидарной системе это фиксированное значение, составляющее 1% за каждый год стажа.

Максимальный коэффициент КСП не может превышать 0,75 для большинства людей и 0,85 для работающих в тяжелых условиях (например, под землей). Для 35 лет стажа КСП равняется 0,35.

Вот несколько примеров, как рассчитывается пенсия:

При минимальной зарплате 8000 гривен (минимум на 2024 год) пенсия составляет около 2800 гривен.

За зарплаты 18020 гривен (средняя по стране на сентябрь 2024 года) пенсия составит около 6307 гривен.

При доходе 20000 гривен пенсия будет примерно 7000 гривен.

Если зарплата составляет 6 745 гривен, пенсия составит лишь 2 361 гривну, что ниже минимального уровня. В таком случае вместо пенсии лицо может получать социальную помощь.

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