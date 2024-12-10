Если домохозяйству уже назначена субсидия на твердое топливо, то можно получить дополнительную финансовую помощь.

До конца декабря есть возможность получить вид субсидии , который назначается не всем.

Как сообщили в Пенсионном фонде, субсидия на печное топливо назначается только не имеющим централизованного отопления и не использующим для обогрева природный газ или электроэнергию.

С 1 декабря украинцы, которые планируют получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги, должны учитывать, что она назначается с месяца подачи документов. Другой вид субсидии, при покупке печного топлива, имеет ограниченный срок и близится к завершению.

Этот вид субсидии можно получать вместе с субсидией на жилищно-коммунальные услуги. Она назначается по личному обращению один раз в год.

Если домохозяйству уже назначена субсидия на твердое топливо, то можно получить дополнительную финансовую помощь. основе информации, имеющейся в ПФУ.

Домохозяйства, которые не обращались за жилищными субсидиями или с помощью твердого топлива в 2024 году, но нуждаются в государственной поддержке, могут подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд до конца этого года. Дополнительная помощь предоставляется автоматически после назначения субсидии.

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