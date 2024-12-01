Українці мають право на субсидії для придбання скрапленого газу, твердого або слабкого пікового палива (СГТП).

Сума допомоги індивідуальна, і її можна розрахувати самостійно, повідомляють у ПФУ.

Для цього потрібно відняти обов'язковий платіж від загальної вартості СГТП. Процедура розрахунку базується на встановлених урядом нормативах та граничних цінах.

Спочатку слід застосувати загальну вартість СГТП, враховуючи норми споживання та затверджені граничні ціни. Постанова № 356 від 23 квітня 2012 року встановлює, що в 2024 році ціна на скраплений газ становить 382,46 гривні за один балон, а на твердому паливі — 3 824,63 гривні за тонну. Водночас норми споживання передбачають використання двох балонів скрапленого газу для домогосподарств із 1–2 особи, трьох балонів для сімей із 3–4 особи та чотирьох балонів для сімей із 5 і більше осіб. Для твердого палива норма споживання складає дві тонни на одне домогосподарство.

Наприклад, для родини з двох осіб розрахунок виглядає так: два балони скрапленого газу коштують 764,92 гривні (382,46 × 2), а дві тонни твердого палива — 7 649,26 гривні (3 824,63 × 2). Загальна сума витрат становить 8 414,18 грн.

Дізнатися формулу для визначення обов’язкового платежу можна за відповідними посиланнями або звернувшись до місцевих органів соціального захисту. На цій основі даних ви можете самостійно обчислити розмір субсидії для вашої ситуації.

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