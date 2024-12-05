С 1 января 2025 года в Украине для потребителей, которые использовали больше газа, чем в предыдущем газовом году (2022-2023), увеличится стоимость доставки газа.

В то же время те, кто уменьшил потребление, смогут платить меньше за доставку голубого топлива.

Однако до завершения военного положения тарифы на доставку газа (как и сам газ) не будут меняться. Это означает, что со следующего года останутся актуальными действующие сейчас тарифы. Решение разделить тариф на несколько составляющих — за газ и за доставку — было принято несколько лет назад.

Это позволило разделить функции компаний, обслуживающих газовые сети, и поставщиков газа, что позволило потребителям выбирать поставщика. Однако после начала войны "Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения, поэтому рынок фактически не существует, а украинцы покупают газ по установленному правительством тарифу.

К примеру, если у вас было потреблено 1300 кубометров газа в период с октября прошлого года до конца сентября этого года, с 1 января 2025 года вы будете платить за доставку 193,7 грн в месяц (за 108,3 кубометра газа). Стоимость рассчитывается путем деления объема потребления на 12 месяцев, после чего полученную цифру умножают на тариф для вашего города.

Также есть минимальный объем потребления для каждого вида бытового газового оборудования. Если у вас есть только газовая плита, минимальный объем доставки в год составляет 39 кубометров, даже если газ не потребляется. Если же у вас есть газовый бойлер – минимум 126 кубов, а с отоплением – 314 кубов в год.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.