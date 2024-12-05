Стоит отметить, что прогнозы правительства часто более осторожны и не всегда совпадают с реальным курсом доллара.

В 2025 году курс доллара по отношению к гривне в Украине может колебаться - такие прогнозы предоставляют ведущие аналитики и государственные органы.

Как говорится в последних оценках МВФ, на следующий год доллар в Украине будет стоить 45 грн.

Эксперты говорят, что курс валют может колебаться от 43 до 47,7 гривен за доллар. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в следующем году доллар будет стоить 45 грн., что соответствует правительственным ожиданиям. Однако не все аналитические агентства поддерживают этот прогноз. Стоит отметить, что прогнозы правительства часто более осторожны и не всегда совпадают с реальным курсом доллара.

Однако бывают и исключения. К примеру, в бюджете на 2022 год был заложен курс доллара на уровне 28,7 грн, но из-за начала полномасштабной войны стоимость доллара выросла до 36,9 грн до конца того же года.

Аналитики ICU, еще в августе этого года опубликовавшие свои прогнозы, ожидают, что в 2025 году доллар будет стоить 47,7 грн. Эти оценки не учитывают официальные прогнозы правительства.

В то же время, аналитики Dragon Capital дают более оптимистичные оценки. Они прогнозируют, что средний курс доллара на 2025 год составит 43 грн. Учитывая ожидаемое ослабление монетарной политики Национальным банком во второй половине 2025 года, в частности из-за возвращения к политике управляемой девальвации гривни, они считают, что к концу года курс доллара может достигнуть 45 грн, что означает снижение на 6,6% по сравнению с предыдущим годом.

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