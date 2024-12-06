Поскольку до конца года осталось мало времени, в проекте постановления было предложено перенести идентификацию пенсионеров на следующий год.

В Кабинете Министров готовят введение обязательной идентификации для еще одной категории пенсионеров – раньше идентификация касалась только переселенцев.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

По ее словам, весной этого года Верховная Рада приняла закон, обязывающий всех украинских проживающих за рубежом пенсионеров, пройти обязательную идентификацию. Это касается даже тех, кто не имеет статуса внутренне перемещенного лица. Однако для реализации этого закона еще не был разработан порядок прохождения идентификации.

Марчак отметила, что Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления и в ближайшее время планируют подать его на рассмотрение Кабинета Министров.

"Министерство социальной политики – маленькое, если сравнивать с огромным объемом направлений, за которое он отвечает. В департаменте, занимающемся пенсионной системой и социальным страхованием, работает только 18 человек. Они занимаются и текущими делами, и четырьмя реформами, и написанием законопроектов и постановлений , и ответами на запросы граждан", – объяснила она.

Поскольку до конца года осталось мало времени, в проекте постановления предложено перенести идентификацию на следующий год.

Как отметила Марчак, даже если бы постановление утвердили в августе или сентябре, информация о нововведениях могла бы дойти до людей позже, что вызвало бы дополнительные трудности. Проект был разработан еще летом и уже обсуждался со многими общественными организациями, чтобы учесть все возможные нюансы.

Источник: "На пенсии".

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