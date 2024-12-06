Подготовка к праздникам может быть не только приятной, но и затратной – потому есть продукты, которые стоит сейчас приобрести.

Чтобы сэкономить на покупках, следует заранее спланировать закупку продуктов, ведь перед Новым годом цены на продукты традиционно вырастут.

Эксперт Олег Вишняков поделился списком основных продуктов, цены на которые, по его прогнозам, могут вырасти больше всего в Украине.

Мясо для салатов и основных блюд . Цены на мясо обычно растут в канун праздников, поэтому покупать его заранее выгодно. Это касается особенно свинины и курятины, которые служат основой многих новогодних блюд. Мясо можно купить замороженным, что позволит сохранить его свежесть к праздникам.

Хлебобулочные изделия . Хлеб, булочки, пирожки – немаловажная часть праздничного стола. Чтобы избежать очередей и возможного удорожания, лучше приобрести хлебобулочные изделия заранее или запастись замороженным тестом для выпечки.

Фрукты . Фрукты – главный элемент новогоднего стола. Яблоки, мандарины, гранаты и бананы доступны сейчас по умеренным ценам, поэтому стоит купить их заранее, чтобы избежать дефицита поближе к праздникам.

Яйца . Яйца используются во многих блюдах, особенно салатов и выпечки. Поскольку спрос на них растет перед праздниками, лучше приобрести их заранее во избежание повышения цен.

Растительное масло . Это основной ингредиент для приготовления большинства блюд. Купив масло сейчас, можно сэкономить, ведь цены могут вырасти поближе к праздникам. Масло имеет длительный срок хранения, поэтому оно не помешает в любое время.

Сахар . Сахар необходим для приготовления всевозможных десертов. Покупка его заранее позволит избежать очередей и подорожаний в канун праздников.

Молочные продукты . Продукты, такие как сыр, сметана, йогурты, часто дорожают к праздникам. Купить их сейчас и сохранить или использовать для приготовления блюд – хороший способ экономии. Особенно это касается твердых сыров, имеющих длительный срок хранения.

Сыры . Сыры, такие как бри, камамбер или пармезан, являются важной частью праздничного стола. Их можно купить заранее, ведь они хорошо сохраняются, что позволит избежать повышения цен в праздничный период.

Картофель и овощи для гарниров . Картофель, морковь и лук – основные ингредиенты для гарниров и супов. Они доступны круглый год, но цены могут повыситься к праздникам. Купить их заранее – это не только экономия, но и способ избежать толп на рынках.

Крупы и макароны . Рис, гречка, овсянка и макароны – это базовые продукты, используемые во многих блюдах. Покупка их сейчас позволит сэкономить, ведь спрос на эти продукты растет во время праздников, что может повлечь за собой повышение цен.

Источник: NV.

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