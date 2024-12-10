Кроме того, для формирования фиктивного налогового кредита по НДС предприятие задокументировало якобы покупки товаров у рисковых контрагентов.

Во Львове разоблачили торговца мясом и морепродуктами на неплатеже более 12 миллионов гривен налогов .

Об этом информируют в ТУ БЭБ во Львовской области.

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили, что руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов, что чревато уголовной ответственностью.

3 декабря, в ходе досудебного расследования, стало известно, что представители компании, занимающейся продажей мяса и морепродуктов, способствовали реализации товара за наличные деньги. Для списания товарных остатков они фиксировали продажи в фирме с признаками риска. Кроме того, для формирования фиктивного налогового кредита по НДС предприятие задокументировало якобы покупки товаров у рисковых контрагентов.

Эти фиктивные операции позволили фирме избежать уплаты налога на прибыль в размере 8,5 млн. рублей. гривен и НДС на сумму 3,6 млн. гривен. Во время обысков было изъято 2,4 миллиона гривен наличных, компьютерную технику, документы и печать рискового контрагента.

Продолжается досудебное расследование по статье 212 Уголовного кодекса Украины об уклонении от уплаты налогов и правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к преступлению.

Также Politeka писала о том, что Министерство финансов уверяет, что новое налоговое регулирование не приведет к росту цены на бензин, а будет способствовать созданию справедливой налогооблагаемой системы.

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