До повышения налогов многие физические лица-предприниматели могли не закрывать свой бизнес, даже если он не приносил доход.
Об этом сообщает налоговый консультант Михаил Смокович в своем Telegram-канале.
Это было возможно, поскольку не требовалось уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог для ФЛП 3 группы, военный сбор и прочее. Однако с 2025 года эти льготы отменяются, и предприниматели должны найти решение о том, как справиться с новыми финансовыми обязательствами.
Что могут сделать ФОПы в декабре
С начала 2025 года предприниматели, работающие на упрощенной системе, будут обязаны платить как военный сбор, так и ЕСВ. Для ФЛП 1, 2 и 4 группы будут дополнительно тратить 10% от минимальной заработной платы (800 грн) ежемесячно, а ФЛП 3 группы — 1% от дохода за квартал. ЕСВ составляет 1760 грн в месяц.
Для предпринимателей, которые несколько лет пользовались льготами и не могли платить налоги при выпуске доходов, ситуация существенно меняется. Если ФЛП не хочет платить налоги, ему следует обратить внимание на один из двух вариантов:
Прекратить деятельность.
Перейти из упрощенной системы на общую.
Важно сделать это до Нового года, иначе даже если не будет дохода, с января будет платиться как военный сбор, так и ЕСВ.
Относительно закрытия ФЛП необходимо подать заявку через приложение Действие и отправить отчет в контролирующий орган через Электронный кабинет плательщика. Для перехода на общую систему налогообложения достаточно подать электронное заявление. Такие предприниматели по закону получают льготы и могут не платить ЕСВ, если в отчетном периоде не было доходов.
Кроме того, предприниматели могут изменить группу единого налога, чтобы снизить финансовую нагрузку. Например, ФЛП, сдающий квартиру за 10 000 грн в месяц, на 2 группе платит 1 600 грн единого налога плюс 800 грн военного сбора, в общей сложности 2 400 грн. На 3 группе он заплатит только 5% ЕП и 1% ВЗ - всего 600 грн, что является значительной экономией, - отметил Михаил Смокович.
Для изменения группы единого налога необходимо подать соответствующее заявление в Электронном кабинете плательщика до 16 декабря, чтобы изменения вступили в силу 1 января.
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