Ценообразование также зависит от сезонных факторов, поскольку при приближении холодов в домохозяйствах предложение яиц уменьшается.

Пока на украинском рынке куриные яйца не прекращают дорожать.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии для "Фактов ICTV" рассказал , в чем причина подорожания.

Одной из основных причин этого является рост затрат на производство.

Летом, когда предложение яиц было больше, их пытались реализовать как можно быстрее, что привело к снижению цены. Однако по мере приближения осени стоимость начала расти. По словам аналитика, до конца года цена может вырасти еще на 10%. Одной из причин такого повышения является рост затрат на производство, в частности, из-за подорожания кормов (пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота) и энергоресурсов, а также увеличения потребления электроэнергии для создания комфортных условий для птицы, что приводит к дополнительным затратам на освещение через короткий световой день.

Ценообразование также зависит от сезонных факторов, поскольку при приближении холодов в домохозяйствах предложение яиц уменьшается.

"Несмотря на то, что промышленное производство яиц в Украине возобновилось до уровня войны, затраты на производство продолжают влиять на цены", - считает эксперт.

Он также отметил, что цены на яйца продолжают расти осенью и зимой, но ближе к весне ситуация может стабилизироваться, поскольку предложение увеличится.

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