Женщина высказывалась нецензурно в адрес работников ТЦК и полиции, пыталась также поднять сдерживавший протестующих металлический шлагбаум.

Ковельский горрайонный суд Волынской области вынес приговор местной жительнице, которая участвовала в митинге и призвала к поджогу здания Территориального центра комплектования .

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в судебном реестре.

В конце ноября 2024 года, жительница Ковеля Алена Мазилкина 3 августа вечером присоединилась к митингу возле здания ТЦК в Ковеле, где одновременно с около сотней человек высказывалась нецензурно в адрес работников ТЦК и полиции, пыталась также поднять сдерживавший участников металлический шлагбаум. Она также призвала к погрому и поджогу здания ТЦК.

«Имеющие возможность собирайте шины и «коктейли Молотова»! Ковельчане, у кого есть автомобили, езжайте за шинами и «коктейлями Молотова»! Свозите шины! Свозите шины, Ковель! Покажем, что государство это мы!», — приведены цитаты обвиняемой в приговоре суда.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям 293 (нарушение общественного порядка) и 295 УК (публичные призывы к погрому, поджогу здания). В суде ковельчанка признала свою вину, объяснив, что увидела призыв в соцсетях присоединиться к акциям в поддержку молодых людей, которые собираются мобилизовать, и поэтому активно участвовала в этом митинге.

Последние новости Украины:

"Подъехали зеление": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом