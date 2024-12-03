Коли була вручена друга повістка, він також її проігнорував.

На Київщині суд виніс вирок чоловікові, який уникнув мобілізації, ігноруючи повістки.

Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) його визнали придатним до служби, однак отримані повістки він ігнорував.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, чоловік пройшов ВЛК і отримав повістку для прибуття до територіального центру комплектування (ТЦК). Проте, побоюючись, він вирішив не з'являтися. Коли була вручена друга повістка, він також її проігнорував.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся та пояснив, що не прибув за викликом через страх.

Рішення суду

Суд встановив, що у чоловіка не було жодних важливих причин для ігнорування повідомлення, а також він не мав відстрочки від призову. У результаті його визнали винним в ухиленні від мобілізації та засудили до трьох років позбавлення волі.

Також Politeka писала про те, що на Волині працівник критичного підприємства зміг скасувати свій призов на військову службу після того, як був мобілізований, незважаючи на наявність бронювання.

Волинський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь позивача, визнавши дії районного ТЦК протиправними.

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