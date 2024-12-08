Судья признал, что иск предоставил достаточные доказательства, включая выписку из реестра лиц, снятых при особых обстоятельствах.

В Хмельницкой области территориальный центр комплектования отказал брату без вести пропавшего военнослужащего в предоставлении отсрочки от мобилизации .

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Истец, чей брат — нацгвардеец, пропал без вести в марте 2024 года, обратился в ТЦК с просьбой об отсрочке в июле. Однако получил отказ, и считая его незаконным, он подал иск в суд.

Представитель Территориального центра комплектования не предоставил отзыв на исковую заявку. В отказе на предоставление отсрочки указано, что истец якобы не военнообязанный, поскольку его сняли с военного учета, а также не предоставлены документы о признании его брата без вести пропавшим.

Суд оценил эти аргументы как недостоверные, ведь мужчина состоит на учете с 2018 года, и нет записей о его исключении из военного списка. Судья признал, что иск предоставил достаточные доказательства, включая выписку из реестра лиц, снятых при особых обстоятельствах.

В результате суд принял решение, предоставляющее мужчине право на отсрочку от мобилизации. Отказ Территориального центра комплетирования был признан незаконным и был отменен. Военный комиссариат обязан повторно рассмотреть заявление.

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