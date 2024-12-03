Женщина, похоже, решила, что никто не заметит пропажу 100 тысяч гривен из кассы магазина.

В Ковеле правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая присвоила почти 100 тысяч гривен, работая продавцом в одном из местных магазинов.

Как сообщает Волынская областная прокуратура, 49-летняя уроженка Одесщины получила подозрение в присвоении чужого имущества в условиях военного положения. Следствие установило, что женщина, работая в магазине продовольственных товаров в Ковеле в июле 2024 года, обманывала покупателей. Она принимала средства за товары, но вместо того чтобы внести их в кассу, забирала себе. По предварительным данным, таким образом продавщица завладела почти 100 тысячами гривен.

Присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу, в условиях военного положения является преступлением и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Кроме того, женщине могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Ранее Politeka также писала, что жительница Тернополя стала жертвой мошенников, которые использовали ее доверие и неосторожность, чтобы завладеть смартфоном стоимостью более 20 тысяч гривен. В сообщении говорится, что инцидент произошел при попытке девушки продать телефон вместе с аксессуарами через популярный сайт объявлений. Подробнее читайте по ссылке .

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