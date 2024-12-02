Мешканка Тернополя стала жертвою шахраїв, які використали її довіру та власну необережність, щоб заволодіти смартфоном вартістю понад 20 тисяч гривень.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, пише Вголос. У повідомленні йдеться, що інцидент стався під час спроби дівчини продати телефон разом із аксесуарами через популярний сайт оголошень.

Продавчиня знайшла покупця, який представився як Михайло. Після узгодження умов дівчина відправила товар через службу доставки. Але вже під час перевезення Михайло відмовився від отримання посилки. Наступного дня тернополянці зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби доставки. Він запевнив, що для повторного відправлення посилки необхідно ввести код підтвердження, який мав надійти на її телефон. Нічого не підозрюючи, дівчина виконала прохання.

Через кілька хвилин пані отримала повідомлення, що посилка була видана іншій особі. Як з'ясувалося, код, який повідомила жінка, дозволив шахраям змінити адресу доставки та отримати товар.

Поліція вже відкрила провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі триває розшук зловмисників, які організували цю аферу.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними. Не повідомляйте конфіденційні дані, особливо коди підтвердження незнайомим людям. У разі підозрілих дзвінків зв'язуйтеся з офіційними контактами служби доставки. А якщо ви стали жертвою шахраїв, зверніться до поліції за телефоном 102 або на гарячу лінію кіберполіції за номером 0 (800) 50-51-70.

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