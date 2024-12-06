В одном из городов Украины существенно возрастет тариф на воду – основной причиной пересмотра тарифов является необходимость приведения их в экономически обоснованный уровень.

Об этом сообщает Мукачевский горводоканал.

Так, в Мукачево планируется повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод до 72 гривен 36 копеек за кубометр. Новые тарифы могут быть введены в действие в 2025 году.

Изменения также обусловлены повышением затрат на основные составляющие, в частности, стоимость электроэнергии выросла на 19,6%, цена горюче-смазочных материалов повысилась на 4%, а фонд оплаты труда увеличился на 10,5%. Это связано с повышением минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

В Мукачево действуют действующие тарифы, утвержденные на заседании исполнительного комитета Мукачевского городского совета 26 января 2023 года. Стоимость централизованного водоснабжения составляет 33,36 гривны за кубометр без НДС, что вместе с налогом (6,67 грн.) составляет 40,03 гривны за кубометр.

Стоимость централизованного водоотвода – 16,47 гривны за кубометр без НДС, с учетом НДС (3,29 грн) общая сумма составляет 19,76 гривны за кубометр. Таким образом, общая стоимость услуг водоснабжения и водоотведения по НДС составляет 59,79 гривны за кубометр.

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