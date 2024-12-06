Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ до завершения военного положения.

Тарифы на электроэнергию и газ изменятся, однако украинцам следует ожидать нового пересмотра цен только после отопительного сезона.

Стало известно, сколько будет стоить кубометр и кВт*ч с января.

В Украине с 1 января 2025 тарифы на электроэнергию и газ будут оставаться неизменными. "Нефтегаз" установил цену на голубое топливо на уровне 7,96 грн за кубометр по меньшей мере до конца отопительного сезона (апрель 2025 года). Стоимость электроэнергии также не изменится до этой даты.

Дополнительно следует отметить, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ до завершения военного положения, что означает, что повышение цен возможно только по согласованию с Верховной Радой.

Кроме "Нефтегаза", в Украине есть и другие поставщики газа, но около 98% бытовых потребителей выбирают именно этого поставщика.

Тариф на электроэнергию в Украине будет составлять 4,32 грн за кВтч. Однако для установивших двухзонный счетчик с 23:00 до 07:00 будет действовать сниженный тариф – всего 2,16 грн за кВтч.

Каждый потребитель может перейти на многозонный тариф, приобретя соответствующий счетчик и обратившись к своему поставщику электроэнергии. Например, с двухзонным счетчиком в ночное время (с 23:00 до 07:00) можно платить за электричество вдвое меньше, чем днем, когда тариф остается неизменным – 4,32 грн за кВт*ч.

Также сообщается, что ночью потребители смогут экономить до 50% стоимости электроэнергии.

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