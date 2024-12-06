В Украине существуют ограничения на размер пенсии для граждан и она не может превышать 23,6 тыс. грн (10 минимальных пенсий) – однако прокуроры, в частности, успешно обжалуют эти ограничения через суды.

Журналисты проанализировали десятки деклараций украинских прокуроров.

Отметим, что самые высокие пенсии часто получают прокуроры из Харьковской области. К примеру, руководитель отдела организационно-аналитической работы Харьковской облпрокуратуры Юлия Семенец в прошлом году получала пенсию 55,5 тыс. грн, а ее зарплата составила 98,2 тыс. грн. грн.

Пенсия первого заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Харьковской области Александра Масельского составила 36,9 тыс. грн, при зарплате 78,5 тыс. грн. грн. Первый заместитель руководителя Изюмской окружной прокуратуры Роман Дмитренко получал пенсию в 66,5 тыс. грн в месяц, при зарплате 110,7 тыс. грн. грн.

Прокурор первого отдела процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры Денис Анисимов получал пенсию в размере 72,6 тыс. грн., при зарплате 87,5 тыс. грн.

В Украине появилась отдельная категория "специальных" пенсионеров, к которым относятся силовики, прокуроры, судьи. Они имеют особые условия для выхода на пенсию и пользуются льготами, что позволяет получать значительно большие суммы. Самая высокая пенсия в Украине может достигать 390 184 грн. в месяц, в то время как средняя пенсия по стране составляет всего 5,6 тыс. грн.

Источник: OBOZ.UA

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